Китай выделит Кыргызстану грант в сумме около $54 млн

Министр Ван И высоко оценил усилия КР по мирному решению конфликтной ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.
Китайская Народная Республика выделит грант для поддержки экономики Кыргызстана в сумме 350 млн юаней (около 54 млн долларов США). Об этом сообщил член Государственного Совета, министр иностранных дел КНР Ван И.
Как сообщает МИД КР, 11 мая в городе Сиань в рамках официального визита в Китайскую Народную Республику состоялись двусторонние переговоры министра иностранных дел КР Руслана Казакбаева с членом Государственного Совета, министром иностранных дел КНР Ван И.
Министр Ван И высоко оценил усилия КР по мирному решению конфликтной ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе.
Стороны были едины в том, что для дальнейшего углубления межрегионального сотрудничества ключевое значение имеет сохранение мира и согласия в регионе, обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии, стремление к решению всех возникающих вопросов путем переговоров. Выразил готовность оказать помощь пострадавшему населению КР в зоне конфликта при предоставлении дополнительной информации по конкретным нуждам и потребностям.
Правительство КНР уважает выбранный народом Кыргызстана путь развития и готов поддержать реформы вновь избранного президента КР С.Жапарова. В двустороннем сотрудничестве между КНР и КР должны показать пример выстраивания отношений между соседями.
Источник: Кабар
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