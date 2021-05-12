В Бишкеке айт-намаз будет читаться только в мечетях, определенных ДУМК

В мэрии отметили, что по предписанию эпидемиологов ЦГСЭН, массовые мероприятия все еще небезопасны для горожан.
В Бишкеке айт-намаз будет читаться только в мечетях, определенных Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК), сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По ее данным, эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, за последние сутки выявлено 240 новых случаев, выздоровел 191 человек, летальных исходов – 5. Только в мае месяце зарегистрировано 2 тыс. 138 случая коронавирусной инфекции, 38 летальных исходов.
В мэрии отметили, что по предписанию эпидемиологов ЦГСЭН, массовые мероприятия все еще небезопасны для горожан.
По данным государственной комиссии по делам религий КР, в этом году праздник Орозо Айт будет праздноваться 13 мая.
«Напомним, что по решению духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) традиционной праздничной молитвы утром на старой площади не будет. Айт-намаз будет читаться в мечетях, определенных ДУМК, со строгим соблюдением санитарных правил», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!