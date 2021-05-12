В Бишкеке айт-намаз будет читаться только в мечетях, определенных ДУМК

В мэрии отметили, что по предписанию эпидемиологов ЦГСЭН, массовые мероприятия все еще небезопасны для горожан.

В Бишкеке айт-намаз будет читаться только в мечетях, определенных Духовным управлением мусульман Кыргызстана (ДУМК), сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, за последние сутки выявлено 240 новых случаев, выздоровел 191 человек, летальных исходов – 5. Только в мае месяце зарегистрировано 2 тыс. 138 случая коронавирусной инфекции, 38 летальных исходов.

В мэрии отметили, что по предписанию эпидемиологов ЦГСЭН, массовые мероприятия все еще небезопасны для горожан.

По данным государственной комиссии по делам религий КР, в этом году праздник Орозо Айт будет праздноваться 13 мая.

«Напомним, что по решению духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) традиционной праздничной молитвы утром на старой площади не будет. Айт-намаз будет читаться в мечетях, определенных ДУМК, со строгим соблюдением санитарных правил», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар