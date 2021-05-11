(Фото) Садыр Жапаров обсудил с вице-президентом ВБ по региону Европы и ЦА перспективы сотрудничества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 11 мая, встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде.

Состоялся обмен мнениями по приоритетам развития Кыргызстана и стратегическим направлениям сотрудничества со Всемирным банком, сообщает пресс-служба президента КР.

Глава государства подчеркнул значимую поддержку Всемирного банка в реализации проектов в приоритетных отраслях отечественной экономики.

С удовлетворением отметил плодотворное сотрудничество в реализации инвестиционных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры страны. Президент подчеркнул, что для Кыргызстана очень важна поддержка партнеров по развитию в реализации стратегических целей и предстоящих реформ.

Садыр Жапаров рассказал о задачах, стоящих перед кабинетом министров по обеспечению экономического роста, для чего необходимо реализовать ряд крупных проектов, среди которых — повышение притока инвестиций, увеличение объемов экспорта, недопущение изоляции страны и роста цен на продовольственные продукты.

По словам президента, запланировано проведение экономических реформ, включая развитие фискальной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики.

«Основными приоритетными отраслями экономики в среднесрочном периоде являются энергетика, сельское хозяйство, недропользование и туризм. Также необходимо обеспечить развитие «экономики знаний — креативной экономики» — одного из перспективных направлений», — сказал глава государства.

Кроме этого, как он подчеркнул, будет уделено особое внимание развитию системы здравоохранения, образования, созданию благоприятных условий для обеспечения качества жизни и равенства возможностей всех групп населения страны.

Президент поблагодарил Всемирный банк за оказываемую помощь и выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству в сфере энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры, цифровизации, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, туризма, а также восстановления Баткенской области.

Анна Бьерде выразила готовность оказать поддержку со стороны Банка по преодолению экономических последствий от пандемии коронавирусной инфекции.

Она также поддержала план массовой вакцинации граждан Кыргызстана, добавив, что в ближайшие месяцы Всемирный банк выделит 20 млн долларов США на покупку одобренных ВОЗ вакцин против коронавируса.

Анна Бьерде с удовлетворением отметила реформы в энергетике и выразила готовность углубить взаимодействие в данном направлении для выявления возможностей улучшения финансового состояния сектора, расширения производства на основе возобновляемых источников энергии, разработки и реализации программ реформирования сектора и усиления управления.

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии выразила заинтересованность и готовность продолжения взаимовыгодного сотрудничества по реализации всех совместных проектов в различных отраслях.