Мэрия Бишкека объявляет тендер на ремонт 9 школ и 3 детсадов

Средства на капитальный ремонт предусмотрены в городском бюджете.

Управление капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека по заявке управления образования объявляет тендер на проведение ремонтных работ в объектах образования.

По данным пресс-службы муниципалитета, тендер объявлен на ремонт следующих школ:

- Школа №53 (ремонт системы отопления);

- Школа №51(ремонт внутренней системы отопления и санузлов);

- Школа №38 (ремонт санузлов и замена инженерной сети);

- Школа №47 и №57 (ремонт пищеблоков);

- Школа №17 (реконструкция кровли);

- Школа №93 (ремонт санузлов и электромонтажные работы);

- Школа №73 (ремонт теплотрассы и санузлов);

- Школа №26 (ремонт канализации и кровли).

В свою очередь, в детском саду №15 предусмотрен ремонт теплотрассы и горячего водоснабжения, в детсаду №126 будет проводиться замена окон, также в детсаду №181 отремонтируют внутреннюю систему отопления.

Средства на капитальный ремонт предусмотрены в городском бюджете.

Подробная информация конкурсов опубликована на портале государственных закупок: www.zakupki.gov.kg