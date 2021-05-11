Мэрия Бишкека объявляет тендер на ремонт 9 школ и 3 детсадов

Средства на капитальный ремонт предусмотрены в городском бюджете.
Управление капитального строительства (УКС) мэрии Бишкека по заявке управления образования объявляет тендер на проведение ремонтных работ в объектах образования.
По данным пресс-службы муниципалитета, тендер объявлен на ремонт следующих школ:
- Школа №53 (ремонт системы отопления);
- Школа №51(ремонт внутренней системы отопления и санузлов);
- Школа №38 (ремонт санузлов и замена инженерной сети);
- Школа №47 и №57 (ремонт пищеблоков);
- Школа №17 (реконструкция кровли);
- Школа №93 (ремонт санузлов и электромонтажные работы);
- Школа №73 (ремонт теплотрассы и санузлов);
- Школа №26 (ремонт канализации и кровли).
В свою очередь, в детском саду №15 предусмотрен ремонт теплотрассы и горячего водоснабжения, в детсаду №126 будет проводиться замена окон, также в детсаду №181 отремонтируют внутреннюю систему отопления.
Средства на капитальный ремонт предусмотрены в городском бюджете.
Подробная информация конкурсов опубликована на портале государственных закупок: www.zakupki.gov.kg
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