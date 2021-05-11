Милиция пригласила на допрос руководство ЗАО «Кумтор Голд Компании», а они выехали за пределы КР

По предварительным данным, руководство ЗАО «Кумтор Голд Компани» выехало за пределы Кыргызстана.

Досудебное производство по двум инцидентам, произошедшим на ЗАО «Кумтор Голд Компании», продолжаются, сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, 1 декабря 2019 года произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. Двое - машинист бульдозера Ж.Ж. и мастер горного отдела О.И. - считаются умершими.

Также 15 февраля 2020 года на руднике ЗАО «Кумтор Голд Компании» при выполнении работ машинист-экскаваторщик И.Ж. 1996 года рождения провалился вместе с экскаватором в озеро Петрова.

Данные факты зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 258 (Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных работ) Уголовного кодекса КР.

Так, 3 мая 2021 года прокуратура Иссык-Кульской области досудебное производство направила в Следственную службу УВД Иссык-Кульской области для проведения дополнительных следственных действий.

По указанным фактам для полного и объективного расследования в Следственную службу УВД Иссык-Кульской области для дачи показания 12 мая 2021 года к 11:00 были приглашены в качестве свидетелей: Саймон Тан - директор по финансам ЗАО «Кумтор Голд Компани», Деон Баденхорст - президент ЗАО «Кумтор Голд Компани», Арипин Буман - директор по управлению системами поставок ЗАО «Кумтор Голд Компани».

По предварительным данным, руководство ЗАО «Кумтор Голд Компани» выехало за пределы Кыргызстана.

Источник: Кабар