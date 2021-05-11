(Фото) Глава Минобороны обсудил с военным атташе Китая цели и задачи по укреплению военного сотрудничества

По итогам встречи стороны выразили готовность внести значительный вклад в дело укрепления сотрудничества между оборонными ведомствами.

В Бишкеке 10 мая состоялась встреча министра обороны КР Таалайбека Омуралиева с военным атташе Китайской Народной Республики по вопросам обороны Чжан Юн.

Как сообщает ведомство, в начале встречи Омуралиев отметил, что между вооруженными силами двух государств установились давние и прочные связи, которые из года в год расширяются и углубляются как на двусторонней основе, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили цели и задачи по укреплению дальнейшего военного сотрудничества между оборонными ведомствами и вопросы обеспечения безопасности двух стран, обменялись мнениями по подготовке и обучению кыргызских специалистов для Вооруженных Сил КР.

По итогам встречи стороны выразили готовность внести значительный вклад в дело укрепления сотрудничества между оборонными ведомствами.

Источник: Кабар