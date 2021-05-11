В Таласе два подростка несколько месяцев насиловали 5-классницу

В суде Данияр сказал, что 17 ноября Ф. просил с каждого по 500 сомов за половое сношение с его сестренкой.

Таласский областной суд вынес решение по уголовному делу 16-летнего Данияра и 17-летнего Шералы (имена изменены редакцией). Об этом сообщается в постановлении суда.

Ранее Таласский городской суд признал Данияра и Шералы виновными и осудил на восемь лет тюрьмы.

Данияр и Шералы с июля 2020-го неоднократно насиловали А., 2008 года рождения. Они угрожали ей избить ее брата Ф., 2005 года рождения. 17 ноября 2020-го обвиняемые заставили Ф. привести малолетнюю сестру к ним и изнасиловали ее в бане.

В суде Данияр сказал, что 17 ноября Ф. просил с каждого по 500 сомов за половое сношение с его сестренкой. Заплатив, они по очереди зашли в баню. Первым зашел сам Ф., после — Шералы и он. В бане ему стало не по себе и он вышел. По его словам, в половую связь с потерпевшей он не вступал, а во время следствия на него оказывали давление.

В итоге приговор Таласского горсуда от 19 февраля 2021-го оставили без изменения — по восемь лет тюрьмы.

Источник: reporter.kg