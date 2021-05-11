Депутаты отложили рассмотрение новых тарифов на электричество

Сегодня, 11 мая комитет Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию должен был обсудить новые тарифы на электроэнергию.
Однако, кабинет министров направил в парламент письмо об отложении рассмотрения данного вопроса. Просьбе была удовлетворена и вопрос снят с повестки дня.
Напомним, в апреле президент Садыр Жапаров предложил пересмотреть тарифы на электроэнергию, чтобы вывести энергетическую отрасль из кризиса. Предлагалось разделить бытовых абонентов на три категории: малоимущих, жителей высокогорья и обычных.
В Кыргызстане малоимущими, по данным Минздравсоцразвития, считаются 110 тысяч семей. Они будут платить по 74 тыйына за киловатт-час электроэнергии. Это единственная группа граждан, для кого тарифы станут ниже, пусть и всего на три тыйына.
Жителей высокогорья – 187 тысяч. Они будут платить 1 сом 4 тыйына, что на 27 тыйынов больше действующего тарифа.
Все остальные граждане будут платить 1 сом 48 тыйынов (вместо нынешних 77 тыйынов). То есть, свет подорожает в два раза. Единственное, лимит увеличивается до 1000 кВт/ч, после которого каждый киловатт-час будет стоить 2 сома 29 тыйынов.
Новые тарифы пока озвучены в виде предложения, которое еще должно пройти общественные обсуждения. Но правительство надеется, что перейти к ним получится уже в августе текущего года.
Источник: Элгезит
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