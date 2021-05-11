В Кыргызстане циркулируют 4 вида гриппа (список)

В Кыргызстане в эпидемиологический сезон 2020-2021 годы будут циркулировать 4 вида гриппа.

Об этом сообщает Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора со ссылкой на ВОЗ.

Так, будут циркулировать следующие виды гриппа:

- A/Hong Kong/45/2019 (H3N2),

- A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09,

- B/Phuket /3073/2013 (линия Ямагата) или

- B/Washington /02/2019 (линия B/Victoria).

Отмечается, что они включены в состав противогриппозных вакцин.

По оперативным данным, на 18 неделе (т.е. 03.05.21 по 09.05.21) по сравнению с прошлой неделей (17 неделя, т.е. с 26.04.21 по 02.05.21) отмечается снижение (на 21%) заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций, зарегистрировано 2995 случаев против 3796 случаев.

А по сравнению с аналогичной неделей 2020 года заболеваемость выше в 9,5 раз (18 неделя 2020 г. — зарегистрировано 304 случая, и.п. на 100 тыс. население составлял 4,8).