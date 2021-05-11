(Видео) Текебаев: Армия Кыргызстана сильнее, чем у Таджикистана 

Армия Кыргызстана сильнее, чем у Таджикистана.
Об этом в интервью Жалбырак ТВ заявил экс-депутат Омурбек Текебаев.
По его словам, согласно мировому рейтингу по силовому блоку, Таджикистан из 138 стран находится на 99 месте. Кыргызстан на 93 месте.
- То есть наша армия по сравнению с таджикистанской сильнее. Более того, в геополитическом плане наши силы намного превосходят таджикские.
Самое главное, стоит отметить опыт наших солдат и их дух. С нашей стороны, мы потеряли трех военнослужащих, таджикская сторона девять военнослужащих потеряли. Больше всего мы понесли потери среди гражданского населения.
В этой связи, думаю, если наша армия получила бы приказ дать соответствующий отпор, то потерь с таджикской стороны было бы больше, - сказал Текебаев.
Источник: vb.kg
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