Сильно пострадал вертолет таджиков, использовавшийся во время вторжения?

Бишкек, «Саясат. kg». Неважно, как официальный Душанбе пытается утаить реальные цифры, раскрылась некоторая информация.
Например, пострадал вертолет, который был использован для обстрела кыргызских сел, его с трудом посадили в городе Исфаре. Командир-пилот получил семь огнестрельных ранений, в данное время находится в реанимационном отделении.
Согласно собственным источникам редакции, погибли 16 мирных граждан, 48 сотрудников МВД, 29 пограничников, 12 военных.
В результате таджикской агрессии со своей стороны они потеряли 105 человек, более 300 человек обратились в больницу с различными ранениями.
Здесь возникает вопрос: разве нужно было совершать военное вторжение в другую страну, которое унесло жизни стольких человек, подорвало здоровье? Для нас очевидно, почему таджикская сторона скрывает реальные цифры пострадавших… Можно даже посочувствовать Эмомали Рахмону…
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