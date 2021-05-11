Рамазан Дырылдаев: «Я не видел, чтобы Жениш Молдокматов переживал за отчизну, боролся за правду»

Бишкек, «Саясат. kg». А у нас еще не появились националисты, которые будут так сильно бороться за язык.

— Судя по моим наблюдениям, Жениш Молдокматов в какой-то степени был националистом. Но не настолько. Только после ареста некоторые люди начали говорить: «Он был националистом и говорил правду в лицо». По правде говоря, этот парень был на стороне Атамбаева, а потом перешел на сторону Жээнбекова. Между делом стал лидером партии «Замандаш». Сейчас основал новую партию.

Короче говоря, я не видел, чтобы Жениш Молдокматов переживал за отчизну, боролся за правду, как его характеризуют в народе. Если бы он был настоящим националистом, то говорил бы: «Надо наделить кыргызский язык особым статусом». Был бы на стороне защитников кыргызского языка. Например, в Украине националисты добились того, чтобы там использовался только украинский язык. А у нас еще не появились националисты, которые будут так сильно бороться за язык. Может, поэтому, когда президент Сооронбай Жээнбеков подхалимствовал Путину, пригласил поработать 300 российских учителей для развития русского языка, он не возражал. Короче говоря, в прошлом он был джигитом, который говорил те вещи, которые нравились верхушке, а оппозиционером он заделался только недавно. Поэтому я и не знаю, насколько оправданно называть его арест политическим преследованием.