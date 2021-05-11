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Подробности Общество Просмотров: 21

Айжан Чыныбаева освобождена от должности вице-мэра Бишкека. На ее место пришла Мозгачева

В столичном муниципалитете произошли кадровые перестановки. Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, Айжан Чыныбаева освобождена от должности вице-мэра столицы по социальной политике. Новым вице-мэром города Бишкек назначена Виктория Мозгачева. Соответствующие распоряжения подписал и.о.мэра Бактыбек Кудайбергенов.