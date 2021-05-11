Вынесен приговор по делу о прорыве плотины Сардобы в Узбекистане

Ранее узбекские власти озвучили 3 основных причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, установленных по результатам расследования.

Судебная коллегия Верховного суда Узбекистана по уголовным делам в понедельник вынесла приговор 17 лицам, которые проходили в качестве обвиняемых по делу о прорыве плотины Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области, сообщила пресс-служба ведомства.

Шестерых обвиняемых суд приговорил к различным срокам от 3 до 10 лет тюрьмы, одного – к ограничению свободы на 4 года /домашний арест/, остальных – к крупным штрафам.

Подсудимые обвиняются за нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или взрывоопасных работ, повлекшее смерть человека и иные тяжкие последствия, а также за хищения в особо крупном размере, должностной подлог.

Сумма штрафов составили от 6,8 млн до 134 млн сумов. /около 650 долл – свыше 12,7 тыс. долл. США).

Ранее узбекские власти озвучили 3 основных причины прорыва дамбы Сардобинского водохранилища, установленных по результатам расследования.

В частности, во-первых, министерство водных ресурсов допустило безответственность в организации, проектировании и строительстве объекта. Также не были утверждены правила использования данного водохранилища, грубо нарушены установленные технические и нормативные требования.

Во-вторых - в процессе подготовки проектной документации на водохранилище организацией UzGip самовольно вносились изменения без учета решений, установленных в технико-экономическом обосновании. Конструкция и сейсмостойкость плотины в рабочей проектной документации не учитывались.

В-третьих, подрядчик и субподрядчики компании «Железные дороги Узбекистана» допустили, что плотность грунта тела плотины, толщина фильтра и защитного каменного слоя оказались ниже указанных в проекте.

Напомним, 1 мая 2020 года после сильного дождя и штормового ветра утром произошло частичное обрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Из-за прорыва дамбы 56 были госпитализированы, 4 человека погибли в результате стихийного бедствия, 1 – пропал без вести. Всего из-за чрезвычайного происшествия на Сардобинском водохранилище около 90 тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы.

Само водохранилище было построено в 2010—2017 годах.

Источник: Кабар