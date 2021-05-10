В Кыргызстан доставлен второй компонент вакцины «Спутник V»

В Кыргызстан доставлен второй компонент вакцины «Спутник V»

В Кыргызстан доставлен второй компонент российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тыс. доз, сообщили агентству в пресс-службе Минздрава.

В ведомстве отметили, что ранее было доставлено 20 тыс. доз первого компонента вакцины.