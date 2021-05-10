В Кыргызстане введено временное госрегулирование цен на масло и сахар

Решение было подписано главой кабмина Улукбеком Мариповым и вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

В целях обеспечения доступности социально значимых продуктов питания введено временное государственное регулирование цен на отдельные виды социально значимых товаров, сообщает пресс-служба кабмина КР.

Временное государственное регулирование цен действует в течение 90 календарных дней, с установлением максимальной надбавки на следующие социально значимые продукты питания:



1) масло растительное подсолнечное;

2) сахар-песок.

Госагентству антимонопольного регулирования при Минэкономики и финансов КР поручено принять меры по государственному регулированию цен на указанные продукты питания в соответствии с Порядком государственного регулирования цен на социально значимые товары, утвержденным постановлением правительства от 22 апреля 2009 года № 242.

Министерству экономики и финансов поручено в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию и государства Евразийского экономического союза о принятом решении.

Решение было подписано главой кабмина Улукбеком Мариповым и вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Источник: Элгезит