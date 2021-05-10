Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в конце мая посетит Россию с рабочим визитом.
Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства КР.
Договоренность о визите была достигнута в ходе телефонного разговора президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 10 мая.
Отмечается, что в ходе визита будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС
Главы государств также обсудят принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин..
Источник: Кабар
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