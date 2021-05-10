Депутаты ЖК будут голосовать за законопроекты через отпечатки пальцев и распознавание лица

Идентификация по отпечаткам пальцев и по геометрии лица - на сегодняшний день очень широко применяемый метод распознавания личности.

На общественное обсуждение с 10 мая 2021 года выносится проект Закона «О внесении изменений в Закон «О Регламенте Жогорку Кенеша КР». Инициатор: депутат Марлен Маматалиев.

Согласно документу, законопроект разработан в целях сфокусированности правительства на стратегических приоритетах развития страны, повышения эффективности работы правительства путем сокращения пребывания членов правительства в парламенте во избежание блокировки деятельности законодательного органа и обеспечения возможности принятия парламентом решений во время чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных положений, а также для персонального учета голоса депутата Жогорку Кенеша на заседаниях с использованием современных технологий - распознавания отпечатков пальцев и геометрии лица.

С существующим графиком заседаний Жогорку Кенеша членам правительства КР практически не остается времени на выполнение своих прямых обязанностей. В понедельник и вторник их вызывают на заседания комитетов Жогорку Кенеша, в среду и четверг на пленарные заседания, в пятницу на заседания фракций, кроме этого, проводятся заседания самого правительства и другие различного рода заседания и собрания с участием членов правительства.

С целью минимизации вызовов членов правительства в парламент, повышения эффективности взаимодействия парламента и правительства и сфокусированности правительства на стратегических приоритетах развития страны предлагается внести изменение в Регламент в части периодичности проведения заседаний Жогорку Кенеша. Предлагается проводить очередные заседания Жогорку Кенеша две недели в месяц (по средам и четвергам). За две недели между заседаниями не беспокоить правительство и заниматься законотворческой деятельностью, проводить встречи с избирателями, с местным населением.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в мире и в Кыргызской Республике показала важность обеспечения работоспособности парламента как законодательного органа с целью оперативного принятия им соответствующих решений, на что и направлен данный проект Закона.

Проектом Закона предлагается создать правовую основу для обеспечения возможности принятия Жогорку Кенешем Кыргызской Республики решений в режиме видеоконференции с целью рассмотрения парламентом законопроектов, имеющих особую важность в предотвращении возникновения и распространения, локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных положений.

На сегодняшний день биометрическая идентификация, в том числе и идентификация по отпечаткам пальцев и по геометрии лица, активно внедряется в повседневную жизнь человека, вытесняя другие системы. Надежность, быстрота, удобство и простота делают этот метод идентификации все более и более распространенным.

Идентификация по отпечаткам пальцев и по геометрии лица - на сегодняшний день очень широко применяемый метод распознавания личности. Очевидно, самое главное достоинство этого вида идентификации – «удостоверение личности» всегда с вами. Причем такое, которое невозможно подделать и потерять.

Наша жизнь наполнена ситуациями, когда нам нужно доказать, кто мы. Такими ситуациями наполнена как личная, так и профессиональная сфера.

Нетрудно перечислить широкий спектр отраслей, которые требуют быстрой, надежной и удобной аутентификации пользователя: доступ к персональному компьютеру или смартфону, доступ к электронной почте, банковские транзакции, открытие дверей и запуск двигателя вашего автомобиля, контроль доступа в помещения, пересечение государственных границ, и вообще, как правило, любое взаимодействие с государственными органами власти требует идентификации.

Таким образом, идентификация и аутентификация нашей личности стали краеугольным камнем в современном обществе, обеспечивая безопасное взаимодействие, предотвращая мошенничество и преступность.

Процесс голосования на заседаниях Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, проходящий посредством нажатия кнопок не во всех случаях отражает объективный выбор конкретного депутата, так как депутаты зачастую просят своих коллег проголосовать за них при этом, не учитывая за какой результат будет голосовать коллега. В итоге, голосование, таким образом, может приводить к непредвиденным результатам, впоследствии которых возникают споры по принятию законопроектов.

Внедрение системы голосования с функцией распознавания по отпечаткам пальцев и геометрии лица направлено на решение проблемы голосования за коллег и направлен на персональный учет голоса депутата.