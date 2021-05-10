Состоялся телефонный разговор Садыра Жапарова с Владимиром Путиным

Главы государств также обсудят принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин.
Сегодня, 10 мая, по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в администрации президента КР.
Главы государств поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Президент России также поздравил народ Кыргызстана с принятием и вступлением в силу новой Конституции Кыргызской Республики.
В ходе разговора обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация, связанная с недавним конфликтом на кыргызско-таджикском участке государственной границы. Владимир Путин заявил, что Российская Федерация готова оказать Кыргызской Республике необходимую помощь в преодолении гуманитарных последствий приграничного конфликта.
По итогам переговоров стороны договорились о проведении в конце мая т. г. рабочего визита президента Садыра Жапарова в г. Москве, в ходе которого будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и евразийской экономической интеграции. Особое внимание стороны уделят взаимодействию в интересах обеспечения региональной безопасности, в том числе в рамках ОДКБ, СНГ и ШОС.
Главы государств также обсудят принимаемые меры по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, включая поставки в Кыргызскую Республику российских вакцин.
Источник: Кабар
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