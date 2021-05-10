Мэрия Бишкека рекомендует не проводить Айт-намаз

Мэрия Бишкека рекомендует в этом году не проводить Айт-намаз.
Об этом сообщила заместитель главного врача Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы Айнагуль Рыскулбекова.
Она отметила, что эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной, поэтому предлагается запретить в том числе и жума-намазы. По словам Рыскулбековой, нужно запретить все массовые мероприятия до стабилизации ситуации.
Окончательное решение по этому вопросу принимает Духовное управление мусульман Кыргызстана.
Праздник Орозо айт в 2021 году будет отмечаться в четверг, 13 мая. Такое решение принял Совет аалымов.
В 2020 году муфтият отменил Айт-намаз на Старой площади Бишкека и мечетях страны в связи с эпидемией коронавируса.
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