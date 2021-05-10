Таможенники вместе с сотрудниками банка причинили предпринимателю ущерб на 40 млн сомов

Прокуратура завела дело по трем статьям Уголовного кодекса
Генпрокуратура по обращению директора ОсОО «М» провела проверку, по результатам которой выявлены незаконные действия со стороны должностных лиц Государственной таможенной службы и сотрудников одного из коммерческих банков республики.
Так, в 2018 году ОсОО «М» перечислило через банк 40 млн. сомов на расчетный счет Центрального казначейства Министерства финансов с назначением платежа – «Ввозные таможенные пошлины».
Однако сотрудники банка по неустановленным причинам указанную денежную сумму перевели на другой счет с назначением «НДС на ввозимые товары», а отмеченному ОсОО выдали фиктивное платежное поручение.
Далее, со стороны ОсОО в 2018 году через таможенные органы завезены товары по фиктивному платежному поручению. В ходе их оформления должностными лицами таможенных органов, ответственными за осуществление документального контроля, проверка деклараций на товар не проведена, в результате грубо нарушены требования соответствующих нормативных правовых актов.
Более того, должностные лица таможенных органов, ответственные за учет платежей, нарушая требования законодательства, в течение 3 лет не вели учет по начислению, перечислению и возврату сумм таможенных платежей, также не проводились ежемесячные сверки данных между названным ОсОО и таможенными органами.
После этого таможенными органами, в марте 2021 года, необоснованно начислена пеня ОсОО «М», что привело к нарушению охраняемых законом прав и интересов субъекта предпринимательской деятельности.
4 мая 2021 года собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по статьям 320 (злоупотребление должностным положением), 233 (злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации), и 359 (подделка документов) УК КР. Начато досудебное производство.
Пресс-служба Генпрокуратуры
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!