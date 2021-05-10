В КР идет кампания по бесплатной выдаче ID-карт

Кроме того, глава пресс-службы отметила, что в настоящее время проводится активная работа совместно с соответствующими государственными органами по сбору и проверке документов.
В Кыргызстане во исполнение Указа президента КР запущена национальная кампания по бесплатной выдаче идентификационных карт — паспортов граждан КР образца 2017 года (ID-карта).
Со слов заведующей пресс-службой ГРС Чынары Усупбаевой, кампания была начата 1 мая 2021 года и продлится до 31 августа 2021 года. «Ранее планировалась бесплатная выдача 5 категориям лиц, однако после конфликта на кыргызско-таджикской границе в нее включили пострадавших в нем граждан КР»,- сказала она.
Кроме того, глава пресс-службы отметила, что в настоящее время проводится активная работа совместно с соответствующими государственными органами по сбору и проверке документов.
Напомним, паспорта на бесплатной основе будут выдаваться:
- детям 16-летнего возраста, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах;
- детям-сиротам в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба родителя (круглые сироты);
- инвалидам всех групп, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах-интернатах;
- пенсионерам, достигшим 70-летнего возраста, в том числе отдельно пожилым гражданам, находящимся на полном государственном обеспечении и проживающим в домах престарелых;
- участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и Баткенских событий;
- пострадавшим в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе.
Источник: Кабар
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