Генпрокуратура предложила принять новый КоАП вместо Кодекса о нарушениях

Генеральная прокуратура вынесла на общественное обсуждение законопроект «О новой редакции Кодекса КР об Административных правонарушениях».

Согласно документу, данной экспертной рабочей группой проведен анализ норм Кодекса КР о нарушениях, на предмет эффективности выполнения его задач в части защиты прав личности, интересов юридических лиц, общественных и государственных интересов, выявления обстоятельств, препятствующих эффективному выполнению своих функций уполномоченным органам.

Так, Кодекс КР о нарушениях предусматривает деяния, признаваемые нарушениями (нарушения правил, порядков, нормативов и т.д.), ответственность за их совершение, а также порядок привлечения к ответственности совершивших нарушения лиц.

Как известно, с введением в действие с 1 января 2019 года Кодекса КР о нарушениях, прекратил свое действие Кодекс КР об административной ответственности от 4 августа 1988 года.

Однако следует отметить, что в Кодексе КР о нарушениях не предусмотрены такие институты, которые эффективно действовали в Кодексе КР об административной ответственности, что создало трудности в правоприменительной практике.

К примеру, исключены такие виды административных взысканий, как административный арест, лишение специального права, предоставленного лицу, отстранение должностного лица от занимаемой должности и во всех случаях по Кодексу Кыргызской Республики о нарушениях применяется лишь предупреждение и штраф.

Тогда как, на практике имеются случаи, когда наложение штрафа не достигает целей применяемых взысканий, то есть целей восстановления правопорядка и воспитания лица в духе соблюдения Конституции и законов Кыргызской Республики, а также предотвращения совершения новых нарушений как самим физическим лицом, так и другими лицами.

К примеру, статьей 81 Кодекса КР о нарушениях устанавливается ответственность лиц за употребление наркотических средств или психотропных веществ, распитие спиртных напитков в общественных местах, которые влекут наложение штрафа в размере 5500 сомов.

Однако для лиц, систематически употребляющих спиртные напитки в общественных местах (в сельской местности должностные лица органов внутренних дел, рассматривающие вышеуказанные дела о нарушениях в основном выявляют одних и тех же лиц), штраф в размере 5500 сомов является непосильным, в связи с чем, взыскание является заведомо неисполнимым, вследствие чего нарушается принцип неотвратимости ответственности за нарушение. Аналогичная ситуация складывается и по другим видам нарушений.

Помимо этого, Кодекс КР о нарушениях не предусматривает такой меры, как административное задержание. В связи с чем, ряд должностных лиц уполномоченных органов при обнаружении нарушений, не имеет возможности задержать нарушителей на месте совершения нарушения (при нарушении правил охоты, изъятия объектов животного мира и растительности, правил общественного поведения и т.д.) с целью предотвращения новых нарушений, пресечения продолжающихся незаконных действий, привлечения виновных к установленной законом ответственности.

Вместе с этим, из данного Кодекса исключен субъект – должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, хотя указанная категория лиц, обладая специальным объемом прав и обязанностей, могут совершить деяния, существенно нарушающие права и интересы физических и юридических лиц, общества и государства. При этом, дисциплинарная ответственность должностных лиц за неисполнение требований законодательства не всегда соответствует тяжести совершенного деяния и не препятствует совершению ими новых неправомерных деяний.

Также следует отметить, что в Кодексе Кыргызской Республики о нарушениях не определены полномочия прокурора, которые были предусмотрены статьей 579 Кодекса Кыргызской Республики об административных правонарушениях, в части надзора за деятельностью уполномоченных органов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, внесения актов прокурорского реагирования на их решения, в случае нарушения ими прав и законных интересов личности, общества и государства.

Отсутствие в данном Кодексе механизмов осуществления прокурорского надзора фактически лишило органы прокуратуры правозащитных функций.

Тогда как, в соответствии со ст.105 Конституции КР, принятой референдумом (всенародным голосованием) 11 апреля 2021 года, прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законов и иных нормативных правовых актов.

Более того, в соответствии с постановлением Правительства КР от 21 декабря 2018 года № 603, осуществлена передача Единого реестра нарушений в ведение Генеральной прокуратуры КР. Несмотря на это, надзорные функции прокуратуры в рамках Кодекса КР о нарушениях были необоснованно исключены.

Вышеуказанные недостатки препятствуют деятельности уполномоченных органов по обеспечению законности в той или иной сферах жизнедеятельности, в отдельных случаях нарушают как права и интересы физических и юридических лиц, так и государства.

В этой связи, в предлагаемой редакции Кодекса КР об административных правонарушениях, с учетом изложенных обстоятельств и анализа правоприменительной практики, предусмотрены такие виды административных взысканий, как предупреждение, общественные работы, штраф, отстранение должностного лица от занимаемой должности, лишение специального права (права управления транспортными средствами, права охоты, права хранения огнестрельного оружия и т.д.), административный арест.

Также, в связи с объединением Уголовного кодекса КР и Кодекса КР о проступках, отдельные виды правонарушений перешли в категорию административных правонарушений (причинение легкого вреда здоровью, не повлекшего кратковременное расстройство здоровья, мелкое хулиганство, мелкая кража и т.д.).

Предлагаемая редакция Кодекса КР об административных правонарушениях предусматривает составы административных правонарушений, субъектами которых выступают должностные лица государственных органов и органов местного самоуправления, к которым применяются отдельные виды административных взысканий.

В целях приведения в соответствие с Конституцией КР и обеспечения единообразного исполнения требований законодательства, в Кодекс КР об административных правонарушениях в предлагаемой редакции включен прокурор со своими полномочиями. При этом, с учетом цифровизации процессов в рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях, предусмотрены отдельные нормы, которые являются обязательными для уполномоченных органов.

В настоящее время Генеральной прокуратурой разработана новая система Единого реестра административных правонарушений, с учетом выявленных недостатков. Соответственно, ведение Единого реестра административных правонарушений, способствует эффективному осуществлению надзора за деятельностью уполномоченных органов.

Вместе с тем, к подведомственности судов отнесены полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях, санкции которых предусматривают ограничение прав и свобод личности.