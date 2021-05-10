В Южной Корее кыргызстанцы провели акцию у Посольства Таджикистана

Проживающие в Южной Корее кыргызстанцы 10 мая провели акцию перед зданием Посольства Таджикистана в Сеуле.

Они выразили протест против убийства мирных жителей в ходе вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе. Участники акции держали в руках фотографии погибших 12-летней Мадины Рахматжановой и прапорщика Бекзода Юлдашева.

Ранее подобные акции кыргызстанцы провели в Германии, Италии, Швейцарии, Британии, Канаде и США у зданий посольств Таджикистана в этих странах.

28-30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого, по официальным данным, пострадали 189 граждан КР, из них погибли 36 человек (в том числе двое детей). Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

В результате конфликта в селах Баткенской области сгорели 78 домов, 2 школы, фельдшерско-акушерский пункт, 3 погранзаставы, детский сад, 10 АЗС, здание отделения внутренних дел и 8 магазинов. Таджикские власти 3 мая объявили, что в трех джамоатах Исфары были полностью разрушены 14 домов, и еще два дома - частично, также частично разрушены здание средней школы в селении Овчи Калача и один жилой дом.

Обе страны обменялись взаимными обвинениями, надзорные органы Кыргызстана и Таджикистана возбудили уголовные дела по тяжким статьям.

Источник: Азаттык