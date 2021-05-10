Конфликт на границе. В Брюсселе кыргызстанцы провели митинг у здания Европарламента

В Брюсселе кыргызстанцы, проживающие в Бельгии, 8 мая вышли на акцию к зданию Европарламента.

Они призвали обратить внимание на произошедший на границе Кыргызстана и Таджикистана вооруженный конфликт и назвали действия соседней страны «военной агрессией».

До этого подобные акции кыргызстанцы провели в Германии, Италии, Швейцарии, Британии, Канаде и США у зданий посольства Таджикистана в этих странах.

28-30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого, по официальным данным, пострадали 189 граждан КР, из них погибли 36 человек (в том числе двое детей). Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.

Источник: Элгезит