Конфликт на границе. В Брюсселе кыргызстанцы провели митинг у здания Европарламента

В Брюсселе кыргызстанцы, проживающие в Бельгии, 8 мая вышли на акцию к зданию Европарламента.
Они призвали обратить внимание на произошедший на границе Кыргызстана и Таджикистана вооруженный конфликт и назвали действия соседней страны «военной агрессией».
До этого подобные акции кыргызстанцы провели в Германии, Италии, Швейцарии, Британии, Канаде и США у зданий посольства Таджикистана в этих странах.
28-30 апреля на границе Кыргызстана и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, в результате которого, по официальным данным, пострадали 189 граждан КР, из них погибли 36 человек (в том числе двое детей). Таджикские власти официально объявили о 19 погибших и 87 раненых.
Источник: Элгезит
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