Четверг, 13 мая, в Кыргызстане будет выходным днем

Четверг, 13 мая, в связи с празднованием Орозо айта объявлен выходным днем.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

Ранее ДУМК сообщал, что Орозо айт в Кыргызстане будет отмечаться 13 мая.

В муфтияте предупредили, что, если положение луны изменится, то дата Орозо айта может сдвинуться на 1 день.

