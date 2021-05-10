Четверг, 13 мая, в Кыргызстане будет выходным днем

Четверг, 13 мая, в связи с празднованием Орозо айта объявлен выходным днем.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.
Ранее ДУМК сообщал, что Орозо айт в Кыргызстане будет отмечаться 13 мая.
В муфтияте предупредили, что, если положение луны изменится, то дата Орозо айта может сдвинуться на 1 день.
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