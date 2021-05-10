Учкунбек Жоробаев назначен акимом Баткенской области

Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Улукбек Марипов

Учкунбек Жоробаев назначен главой государственной администрации Баткенского района одноименной области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Уточняется, что премьер-министр Улукбек Марипов уже подписал соответствующее распоряжение.

Напомним, 5 мая текущего года предыдущий аким Баткенской области Акылбек Орозов был снят с должности.

Источник: vesti.kg