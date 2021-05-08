ГКНБ: За получение взятки задержан начальник отдела прокуратуры Бишкека

7 мая текущего года в рамках возбужденного уголовного дела подозреваемый задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.
Госкомитетом нацбезопасности Кыргызской Республики в ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан начальник отдела по надзору за следствием прокуратуры г.Бишкек К.У.А. по факту получения взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
Установлено, что вышеуказанное должностное лицо в декабре 2020 года, пообещав предотвратить аннулирование лицензии на право пользования недрами, получил взятку в размере 20 тысяч долларов США. Кроме того, пользуясь своим должностным положением, К.У.А. потребовал от заявителя произвести ремонт своей квартиры, в том числе приобрести мебель и бытовую технику на сумму более 450 тысяч сомов.
7 мая текущего года в рамках возбужденного уголовного дела подозреваемый задержан и водворен в СИЗО ГКНБ.
В настоящее время продолжается комплекс необходимых следственных мероприятий.
Источник: Кабар
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