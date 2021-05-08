Данное постановление может быть обжаловано стороной в Бишкекском городском суде течение 30 дней.
Согласно решения Октябрьского районного суда города Бишкек от 7 мая 2021 года, суд решил взыскать с компании "Кумтор Голд Компани" в пользу государства 261 млрд 719 млн 674 сома, сообщает пресс-служба суда.
Суд признал действия ЗАО "Кумтор Голд Компани" по складированию отходов на ледниках Давыдова, Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор незаконными. Постановил взыскать с компании сумму в размере 261 млрд 719 млн 674 сомов в пользу государства. Взыскать с ЗАО "Кумтор Голд Компани" государственную пошлину в размере 1 млрд 308 млн 653 тысячи 370 сомов.
Истцы – жители Иссык-Кульской области, просили суд удовлетворить претензию к компании ЗАО "Кумтор Голд Компани", которая в нарушение экологического законодательства Кыргызской Республики долгие годы складировала отходы от деятельности рудника Кумтор на ледниках Давыдов и Лысый. Так, компания вывезла на ледники 1 млрд 200 млн тонн пустой породы. В результате действий ЗАО 183 млн кубов льда разрушены.
Данное постановление может быть обжаловано стороной в Бишкекском городском суде течение 30 дней.
Источник: Кабар
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