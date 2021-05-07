8 мая: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением.
Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
Чуйская область
9.00-14.00 — село Беловодское (улицы Крупской, Северная, Красноармейская, Рябова, Тулебердиева, Фрунзе).
Баткенская область
8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (1-й микрорайон, улицы Асаналиева, Молодежная, Ленина, Султанова, 20 лет Независимости, Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Кыргызстан, Техникум, Жданова, Школьная, Машзавод, Ломоносова, Исфайрам, Масалиева, Солнышко, Чехов, Маяковского, Джал, Жусубалиева, Комсомольская, Новая, Хрипченко, Советская).
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