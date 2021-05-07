Бурул Калчабаева, драматург: «Одумайтесь те, кто быстро забыл трагедию в Баткене и злорадствует, что президента не пригласили на парад»

Бишкек, "Саясат. kg". Мудрый правитель пригласит их в одно место, когда будут урегулированы разногласия между ними.
«А зачем ему ехать, или он должен был принести вам устукан?
Это обычное празднование Дня Победы.
А ведь мы ездили на юбилейный парад и возвращались назад, не сумев принять участие.
— Во-первых, не остыли руины сожженных домов.
— Во-вторых, не угасла горечь потерь.
Путин — умный политик. Лидеры Кыргызстана и Таджикистана еще не встретились, не переговорили, и между ними стоит большой знак вопроса. Поэтому он не мог усадить их на одну трибуну.
Мудрый правитель пригласит их в одно место, когда будут урегулированы разногласия между ними.
Пускай поговорит с тем президентом-агрессором. Во время прохождения саммита, после визита Шойгу он проявил акт агрессии по отношению к Кыргызстану и поставил Россию в неудобное положение.
Именно поэтому некоторые эксперты злорадствуют, мол, Россия отвернулась.
Давайте забудем про раздутую гордость и если хотим, чтобы мировое сообщество с нами считалось, надо проявить единство, как в последние дни. Пускай будет мир и спокойствие на нашей земле!» — пишет драматург Бурул Калчабаева.
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