Разъяснение о деятельности кабинета министров КР

11 апреля 2021 года народ Кыргызстана проголосовал за Закон КР «О Конституции КР» состоящий из восьми статей.
В статье 1 данного Закона изложен текст Конституции КР. Соответственно в статьях 2-8 Закона (переходные положения) регламентированы нормы, обеспечивающие стабильность, преемственность институтов власти и общества, вступление в силу самой Конституции. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Таким образом, текст Конституции (статья 1 Закона) и переходные положения (статьи 2-8 Закона) следует понимать и применять в единстве. При этом формирование Кабинета министров по Конституции и по Закону предусматривают разные процедуры.
Так, в соответствии со статьей 4 Закона (переходные положения) предусмотрено, что в связи со вступлением в силу новой Конституции правительство КР считается ушедшим в отставку. При этом не предусмотрено продолжение исполнение полномочий правительством, что требовало незамедлительного формирования состава кабинета министров.
Далее установлено, что до формирования состава кабинета министров в соответствии с Конституцией в редакции указанного Закона, президент на основании Указа временно формирует состав кабинета министров и назначает руководителей иных органов исполнительной власти. При этом данная норма Закона (статья 4) не предусматривает получение согласия Жогорку Кенеша.
Таким образом, в переходных положениях Закона президенту КР дано право самостоятельно формировать временно кабинет министров КР.
До тех пор, пока не будут приняты конституционный закон «О Кабинете Министров КР» и конституционный закон «О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша», и на их основе не будет сформирован новый парламент, временно сформированный президентом КР кабинет министров страны будет исполнять свои обязанности до формирования нового Кабинета Министров, уже в соответствии с правилами новой Конституции.
Президент вправе и обязан был сформировать временно кабинет министров КР по правилам Закона, но не как это предусмотрено в Конституции КР.
Употребление в Указах президента КР о назначении членов кабинета министров КР термина «временно» не требуется, поскольку их назначение осуществлено на основании статьи 4 Закона, в которой указывается о временном формировании.
Источник: Кабар
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