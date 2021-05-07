14-летнего подростка нашли повешенным во дворе дома в Иссык-Кульской области

По предварительным данным, перед самоубийством мальчик поругался со своим дедом
В селе Кара-ой Иссык-Кульской области обнаружено тело 14-летнего подростка, который повесился во дворе дома. Об этом Vesti.kg сообщили в УВД Иссык-кульской области.
— 6 мая примерно в 14:00 в одном из домов села Кара-ой был обнаружен повешенный мальчик 2007 года рождения, — проинформировали в милиции. — При осмотре на мальчике не обнаружены следы насильственной смерти. Родственники подростка отказались от судебной медэкспертизы. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, проводятся следственные мероприятия.
В УВД также сообщили, что родители мальчика в разводе. Мама живет в Бишкеке, а подросток жил с отцом, бабушкой и дедушкой. По предварительным данным, перед самоубийством он поругался с дедом.
Источник: vesti.kg
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