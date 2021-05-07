Дело по незаконному освобождению Батукаева. Уголовные дела Саляновой и Атамбаева объединят

Ранее основанием для выделения уголовного дела и его передачи в Свердловский райсуд являлось заключение Саляновой со следствием соглашения о сотрудничестве.

Постановлением Свердловского районного суда города Бишкек уголовное дело по обвинению Аиды Саляновой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 43, частью 2 статьи 319, частью 4 статьи 304 УК КР направлено в Первомайский районный суд города Бишкек.

Как сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда, данное уголовное дело отправлено в райсуд для соединения с уголовным делом по обвинению Атамбаева А.Ш., Джолдубаевой И.Ы., Раимжанова А., Качкыналиева К.О. в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 43, частью 2 статьи 319 УККР.

Ранее основанием для выделения уголовного дела и его передачи в Свердловский райсуд являлось заключение Саляновой со следствием соглашения о сотрудничестве.

Однако позднее судебное разбирательство по обвинению Саляновой, проводимое по соглашению о сотрудничестве, было прекращено в связи с ее отказом от соглашения о сотрудничестве и рассмотрение дела было начато в общем порядке.

Учитывая, что основания для отдельного рассмотрения дела отпали, поскольку разбирательство по соглашению о сотрудничестве прекращено, дело направлено в Первомайский районный суд для соединения с основным уголовным делом.

Источник: Кабар