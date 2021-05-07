Дело по незаконному освобождению Батукаева. Уголовные дела Саляновой и Атамбаева объединят

Ранее основанием для выделения уголовного дела и его передачи в Свердловский райсуд являлось заключение Саляновой со следствием соглашения о сотрудничестве.
Постановлением Свердловского районного суда города Бишкек уголовное дело по обвинению Аиды Саляновой в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 43, частью 2 статьи 319, частью 4 статьи 304 УК КР направлено в Первомайский районный суд города Бишкек.
Как сообщили в пресс-службе Бишкекского городского суда, данное уголовное дело отправлено в райсуд для соединения с уголовным делом по обвинению Атамбаева А.Ш., Джолдубаевой И.Ы., Раимжанова А., Качкыналиева К.О. в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 43, частью 2 статьи 319 УККР.
Ранее основанием для выделения уголовного дела и его передачи в Свердловский райсуд являлось заключение Саляновой со следствием соглашения о сотрудничестве.
Однако позднее судебное разбирательство по обвинению Саляновой, проводимое по соглашению о сотрудничестве, было прекращено в связи с ее отказом от соглашения о сотрудничестве и рассмотрение дела было начато в общем порядке.
Учитывая, что основания для отдельного рассмотрения дела отпали, поскольку разбирательство по соглашению о сотрудничестве прекращено, дело направлено в Первомайский районный суд для соединения с основным уголовным делом.
Источник: Кабар
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