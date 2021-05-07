Образована администрация президента Кыргызстана

Образована администрация президента Кыргызстана

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с Конституцией КР, принятой на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 г., на базе прежних аппаратов президента и правительства образована администрация президента КР. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

Также указами главы государства:

- Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович – назначен руководителем администрации президента КР, и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Сатыев Медербек Асанбекович – назначен первым заместителем руководителя администрации президента КР, и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Зулпиев Бектур Рысбаевич – назначен заместителем руководителя администрации президента КР, и освобожден от ранее занимаемой должности;

- Асанкулов Женишбек Асанкулович – назначен заместителем руководителя администрации президента КР.