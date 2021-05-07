Образована администрация президента Кыргызстана
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому в соответствии с Конституцией КР, принятой на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 г., на базе прежних аппаратов президента и правительства образована администрация президента КР. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.
Также указами главы государства:
- Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович – назначен руководителем администрации президента КР, и освобожден от ранее занимаемой должности;
- Сатыев Медербек Асанбекович – назначен первым заместителем руководителя администрации президента КР, и освобожден от ранее занимаемой должности;
- Зулпиев Бектур Рысбаевич – назначен заместителем руководителя администрации президента КР, и освобожден от ранее занимаемой должности;
- Асанкулов Женишбек Асанкулович – назначен заместителем руководителя администрации президента КР.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!