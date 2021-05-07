В Баткенской области частично прорвало дамбу. Эвакуировано 1500 человек

В настоящее время уровень воды снизился

Вчера ночью в Баткенской области частично прорвало дамбу. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства правительства в Баткенской области.

Как стало известно, вчера ночью из-за проливных дождей в горах Кадамжайского района произошел частичный прорыв дамбы. Это представляло угрозу селам Кайтпас, Орукзар и Торговый Ак-Турпакского сельского округа.

В результате 1500 местных жителей были эвакуированы. Также были затоплены дороги в селе Торговый, двор кафе «Техас» и магазины.

В настоящее время уровень воды снизился, и эвакуированные смогли вернуться в свои дома.

Отмечается, что ведутся уборочные и реставрационные работы. На месте происшествия работают Баткенское областное управление МЧС и местные службы гражданской обороны.



Источник: vesti.kg