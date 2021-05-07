В помощь Баткену уже собрано 55,6 млн сомов
На специальные счет в помощь пострадавшему в Баткене от вооруженной агрессии Таджикистана собрано около 55,6 млн сомов.
Согласно данным на сайте, на следующие специальные счета собрано:
- Аппарата полномочного представителя ПКР в Баткенской области - 49 млн 909 тыс. 711,12 сомов,
- Министерство чрезвычайных ситуаций КР - 1 млн 462 тыс. 404 сомов,
- Мэрия г. Бишкек - 4 млн 243 тыс. 402,08 сомов.
Источник: Кабар
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