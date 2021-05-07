Ассоль Молдокматова: То, что произошло в Баткенской области, это уже за гранью любой дискуссии о добре и зле

Впериод баткенских событий в приграничных районах кыргызско-таджикской границы погибло 36 кыргызстанца и около 190 граждан.

Известный общественный деятель Кыргызской Республики, Академик Евразийской телеакадемии, президент благотворительного фонда «Ассоль», один из инициаторов создания «Клуба друзей Азербайджана», Генеральный Секретарь Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова Ассоль Молдокматова поведала информагентству Азербайджана о ситуации в Кыргызстане.

— Ассоль Абдыкалыевна, то, что произошло в Баткенской области - на границе не может не оставить никого равнодушным. Однако вы отличаетесь еще и тем, что вкладываете душу для помощи пострадавшим. Что движет вами?

— Я думаю, что у каждого человека со здоровой психикой и отзывчивой душой факт любого насилия будет вызывать возмущение нападающим и сострадание к жертве. В современном мире либо стало больше людей больных на всю голову и с атрофированным сердцем, либо человечество так и не поняло, что эта пандемия для нас - последнее предупреждение за наше неуважение к человеку на земле и к богу на небе. Иначе чем объяснить, пугающие цифры роста насилия в семье, в государствах, между государствами? Мир напуган второй волной распространения вируса ковида, но закрывает глаза и уши на бесконтрольный всплеск повсеместной ненависти. Но то, что случилось в Баткене, когда несколько десятков мирных жителей - женщин, стариков, детей - были предательски, в спланированной акции, со снайперским прицелом миномётного огня расстреляны в упор нашими ещё вчера добрыми соседями, политическими союзниками, братьями по вере в священный месяц Рамадан - это уже за гранью любой дискуссии о добре и зле.

Я - обычная женщина, мама своих сыновей, дочь своей матери, сестра своих братьев. Я, как и все вокруг переживаю за своих родных и близких, но как я посмотрю в глаза своим детям, матери, братьям, если они знают, что в моих силах привлечь внимание мировых лидеров, международного сообщества к этой гуманитарной трагедии и не делаю этого? Поэтому я и стала бить во все возможные колокола, чтобы неравнодушные люди оградили невинных, осудили агрессора и не допустили новых жертв.

— Как вы считаете, достаточно ли был интерес мирового сообщества всему, что творилось в основном с мирными людьми? Насколько знаем, около сорока кыргызов были убиты таджиками и в основном эти убитые были мирными гражданскими?

— Есть такая суровая, но красноречивая вещь, как статистика. Сейчас с обеих сторон - с кыргызской и с таджикской - мы слышим разные версии причин, поводов и развития конфликта, но чтобы ни говорили политики и военные, как бы не оправдывали свои действия или бездействия, взгляните на цифры. По последним данным, в результате боевых действий в Баткене погибло 36 кыргызских граждан. Только трое из них - военные, наши пограничники, все остальные - местные мирные жители, в том числе 12-летняя девочка и пятилетний мальчик. Ранены 190 человек. По предварительным данным, разрушены и пострадали 129 домов и 84 соцобъект, среди них - школы, больница, АЗС и магазины.



По данным таджикской службы «Радио Свобода», официальные данные отсутствуют, в приграничном баткенском конфликте погибли шестнадцать граждан Таджикистана, восемь из них - офицеры и солдаты. Остальные восемь - местные жители, мужчины в возрасте от 26 лет до 51 года. Скорее всего, вооружённые боевики из гражданских. Официальные органы Таджикистана подтвердили разрушение 14 домов, частичное повреждение школы и некоего вспомогательного сооружения.

Вот и всё. Что тут анализировать и комментировать, выясняя, кто неожиданно напал и начал убивать, а кто даже не успел спрятаться в убежище?

Что касается мирового сообщества, то мы вновь увидели политику двойных стандартов западных стран в отношении мусульманского мира. На наш призыв о защите и поддержке кыргызстанцев, о гуманитарной помощи нашим гражданам в Баткене мгновенно ответили и поддержали лидеры тюркских государств - Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана. Потом уже, под напором неоспоримых доказательств, растущей угрозы полномасштабных боевых действий и гуманитарной катастрофы начали просыпаться наши партнёры по СНГ, союзники по ШОС, международные организации, но как-то вяло, с шаблонными призывами к мудрости, терпению и спокойствию. Удобная такая позиция «и вашим, и нашим». А Западная Европа и США, по моему, так и не поняли, да и хотят ли понять, чего это там какие-то трудно произносимые «станы» отвлекают их превосходительства от насущного обсуждения антикитайских и антироссийских санкций.

— Насколько видно, вам не безразлично все случившееся, поэтому хотелось бы узнать ваше видение разрешения конфликта на границе. Какие шаги должны быть предприняты немедленно, чтобы подобное не случилось?

— Политическое руководство Кыргызстана уже предпринимает определённые меры по урегулированию последнего баткенского конфликта, оказанию гуманитарной помощи пострадавшим и всесторонние реформы по предотвращению подобных трагедий в будущем. Я — не политик, не государственный деятель и не эксперт по приграничным вопросам, чтобы давать какие-то рекомендации. Я - общественный деятель и занимаюсь консолидацией гражданских объединений. Но я точно знаю, что безнаказанность за проступок всегда порождает новые преступления. Если в наше время за вероломную агрессию на суверенное союзническое государство, убийство его мирных граждан и уничтожение гражданских объектов можно только погрозить великодержавным пальчиком или вежливо одёрнуть с ооновской трибуны, то мы оставляем за собой, своим народом и государством право на самооборону и справедливое возмездие.

— Вас в мире называют Народным дипломатом. В своё время так именовали великого писателя Чингиза Айтматова. В Азербайджане Айтматова помнят, читают и чтят. Что вас в жизни связывает, ведь вы очень много делаете для пропаганды творчества великого писателя?

— Народная дипломатия именитого писателя берет своё начало в период кровопролитных событий, когда Чингизу Айтматову пришлось быть миротворцем в вопросе стабилизации мира в период Ошских событий, видимо подобная миссия была уготовлена мне свыше, когда в эти дни необходимы решительность, смелость и одновременно, толерантность и активность.

Мой отец - Абдыкалый Молдокматов, один из первых журналистов нашей страны учился с Чингизом Торекуловичем Айтматовым в московском Литературном институте имени Горького. Дружили, общались. После ухода отца, Чингиз Айтматов помог моей семье и в честь него я назвала своих младших братьев Чингизом и Ильгизом.

Благодарность - основа моих порывов за великое философского наследие подлинного гуманизма.

Спустя годы мы познакомились с сыном писателя - экс-министром иностранных дел КР Аскаром Айтматовым, с которым мы часто прилетали в Баку в связи с тем, что он возглавляет общественного объединение «Иссык-Кульский форум имени Чингиза Айтматова», а на меня возложена честь быть Вице-Президентом. Дружили наши отцы и мы дружны - для меня Аскар Айтматов, как старший брат, советник, гуру дипломатии.

Мы безгранично уважаем Народного писателя Азербайджана, главу Союза писателей Анара Рзаева. Помню, читала в самолёте его произведение «Без вас» и проплакала все часы полёта. Так проникновенно автор поведал об отце. У Айтматова есть известное выражение: «Добру человек у человека учится!» и в этой лаконичной фразе заложен глубокий посыл современникам.

— Азербайджанцы переживают за своих кыргызских сородичей. Какие чувства, что даже в очень далеком Азербайджане люди за кыргызов?

— Я глубоко признательна азербайджанскому народу и президенту Азербайджана за бесценную поддержку и искреннее сочувствие кыргызскому народу в эти тяжёлые и трагические дни. В последнее время наши кыргызские лидеры в отношение некоторых соседних стран любят упоминать поговорку, что близкий сосед лучше дальнего родственника. Как показали последние события, такие святые и вечные понятия как семья, родная кровь, общие корни и традиции - никому не отменить и никому не запретить. Это наш общий тюркский генетический код со своим особым, духовным наполнением и мистическим притяжением. Мы должны его хранить, развивать и бережно передать своим потомкам. А с плохими соседями, как говорил гангстер Аль Капоне и один известный российский политик, « с помощью кольта и доброго слова вы сможете достичь гораздо большего, чем только одним добрым словом».

— Вы создали «Клуб друзей Азербайджана» и были одним из инициаторов в период, когда в Азербайджане разразились боевые действия, чем был вызван ваш поступок?

— Тем же, чем и ваши великодушные слова и поступки для Кыргызстана в эти дни - человеческим состраданием, братской солидарностью и потребностью в справедливости. Можем ли мы сегодня считать наши страны и народы в безопасности, если повсеместно в планетарных масштабах попирается сила права и господствует право силы? В трудные времена наш дом должен стать нашей крепостью. Думаю, что настало время строить нашу единую семейную крепость.

Источник: Кабар