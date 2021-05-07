АО «МАМ»: Запускается новый рейс из Бишкека в Туркестан

Бишкек, "Саясат. kg". Теперь из Бишкека в главные города Казахстана – Алматы и Нур-Султан можно долететь через Туркестан.

ОАО «Международный аэропорт «Манас» сообщает, что 31 мая 2021 года планируется открытие нового регулярного рейса по маршруту «Туркестан-Бишкек-Туркестан».

Перевозку пассажиров будет осуществлять казахстанский лоукостер FlyArystan 2 раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Длительность полета составит 1 час 15 минут.