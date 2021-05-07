АО «МАМ»: Запускается новый рейс из Бишкека в Туркестан

Бишкек, "Саясат. kg". Теперь из Бишкека в главные города Казахстана – Алматы и Нур-Султан можно долететь через Туркестан.
ОАО «Международный аэропорт «Манас» сообщает, что 31 мая 2021 года планируется открытие нового регулярного рейса по маршруту «Туркестан-Бишкек-Туркестан».
Перевозку пассажиров будет осуществлять казахстанский лоукостер FlyArystan 2 раза в неделю - по понедельникам и четвергам.
Длительность полета составит 1 час 15 минут.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!