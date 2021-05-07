Запускается новый рейс из Бишкека в Туркестан

Перевозку пассажиров будет осуществлять казахстанский лоукостер FlyArystan 2 раза в неделю - по понедельникам и четвергам.

Теперь из Бишкека в главные города Казахстана – Алматы и Нур-Султан можно долететь через Туркестан, сообщает пресс-служба ОАО «МАМ».

По данным воздушной гавани, с 31 мая 2021 года планируется открытие нового регулярного рейса по маршруту «Туркестан-Бишкек-Туркестан».

Перевозку пассажиров будет осуществлять казахстанский лоукостер FlyArystan 2 раза в неделю - по понедельникам и четвергам. Длительность полета составит 1 час 15 минут.

Источник: Кабар