Динара Кутманова: В борьбе со смогом мы можем учиться у соседних стран

По ее словам, в любом случае Бишкек должен быть на особом положении.

Председатель Государственного комитета по экологии и климату КР Динара Кутманова еще будучи замглавы МЧС в интервью редакции VB.KG поделилась своим мнением по поводу смога в Бишкеке. Так, она убеждена, что можно вполне брать примеры из соседних стран.

По ее словам, в любом случае Бишкек должен быть на особом положении.

- Бишкек, как вы знаете, в январе этого года занял лидирующее положение по загрязненности воздуха, что очень, конечно, удручает. При этом, каких-либо реальных мер на сегодняшний день пока не сделано. Количество автотранспорта в Бишкеке увеличивается, из которых на газе ездит очень минимальный процент. Что здесь можно предпринять? Можно взять в пример соседние страны, где, к примеру, въезды в центры столиц на автомобиле платные и по очень высокой цене. То есть людям дешевле обходится на общественном транспорте передвигаться. При этом, следует ограничить количество маршруток в городе, но для начала нужно, конечно, обеспечить горожан автобусами и троллейбусами. Поэтому следует закупить 500-600 автобусов на газе или на электричестве. Ни в Алматы, ни в Ташкенте вы не увидите маршрутки. Еще будучи в МЧС я отправила запрос в мэрию Бишкека, сколько троллейбусных линий мы можем построить в городе. Ведь если это просчитать, можно определить, сколько троллейбусов нам нужно. Таким же способом можно будет определить, сколько еще потребуется автобусов. Это первое. Второе, мы все-таки должны ограничивать ввоз старых машин. То есть увеличивать пошлину, что мы сейчас и делаем, но учитывая покупательскую возможность граждан, мы должны осторожно вводить подобные меры. Но в любом случае Бишкек должен быть на особом положении. Здесь нужно ограничить количество старых машин, решить проблему с катализаторами, хотя, как это сделать технически пока непонятно. Раньше был техосмотр, но из-за того, что это была просто фикция, его отменили. Если мы вновь введем техосмотр, проблема будет в организации надлежащего контроля, - сказала глава ГКЭК.

В качестве примера Динара Кутманова привела Пекин, где, по ее словам, добились значительных успехов по решению проблемы смога.

- В Пекине с 2004 года стали усиленно стали готовиться к Олимпиаде и за 4 года добились очень хороших успехов в борьбе со смогом. Ввели ограничение для въезда в город автомобилей, чередуя въезд по дням. По четным могут въезжать четные номера и наоборот. Кроме этого, они ввели ограничение для въезда в центр города. В итоге они смогли добиться значительного улучшения качества воздуха. Мы тоже могли бы для начала ограничить въезд в центр Бишкека. Это одна мера. Вторая мера, мы могли бы остановить хаотичную застройку в центре города, где нарушена продуваемость. Создать так называемый "зеленый квадрат". Также я ввела бы мораторий на строительство в центре города хотя бы на год, чтобы мы смогли просчитать все риски. Надо ужесточить требования к строительству, вводить новые стандарты с учетом вопросов озеленения. Третье. Необходимо создать мощный зеленый фонд города, обновить наши парки, бульвары. Посмотрите на бульвар Эркиндик, где почти нет молодых деревьев, а только старые и больные. Количество и площадь зеленых насаждений за 20 лет уменьшились в 3-4 раза.

Для всех этих мер: снижение плотности застроек, посадка деревьев и регулирование автомобильных потоков, не нужны большие финансовые средства. Нужна просто политическая воля. К примеру, разве нужны средства, чтобы снизить плотность застроек, либо ввести мораторий на строительство в центре города? Или какие еще средства нужны, чтобы обязать стройкомпании сажать больше деревьев?

В этой связи мне также интересно, почему у нас жилищное строительство пущено на самотек. Почему не регулируется? Почему нельзя запустить жилищную программу для бюджетников? К примеру, я видела в Астане микрорайоны для бюджетных работников. Мы ведь также можем предложить застройщикам строить социальное жилье, предложив им меры государственной поддержки. Почему мы не можем брать хорошие примеры хотя бы из соседних стран?

Недавно я выяснила, что генплан Бишкека не прошел государственную экспертизу, а это нарушение закона. В этой связи возникает вопрос, почему молчат правоохранительные органы, это же вопрос большого разбирательства. При таком равнодушном отношении к экологическим требованиям трудно ожидать адекватных решений с учетом интересов государства, - отметила Кутманова.



Источник: vb.kg