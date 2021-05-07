Административный суд Бишкека не удовлетворил иск «Клооп Медиа» против ЦИК

В заявлении сказано, что наблюдатели «Клооп Медиа», а их было почти три тысячи, увидели «потенциально опасные нарушения», которые случались как во время голосования, так и после закрытия избирательных участков.

Административный суд города Бишкека 6 мая отказал в удовлетворении иска общественного фонда «Клооп Медиа» к Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.

Как сообщается на сайте издания, истцы намерены обжаловать данное решение. Здесь же СМИ пояснило, что подало в суд на ЦИК по итогам мониторинга голосования 11 апреля, когда в Кыргызстане проходил референдум по проекту новой Конституции, а в ряде населенных пунктов выбирали местные кенеши.

В заявлении сказано, что наблюдатели «Клооп Медиа», а их было почти три тысячи, увидели «потенциально опасные нарушения», которые случались как во время голосования, так и после закрытия избирательных участков. При этом ЦИК не дает пояснений по данным фактам. «Мы вынуждены обратиться в суд в надежде на то, что в ходе процесса мы эти объяснения все же получим», – отметили в общественном фонде.

Кроме того, «Клооп Медиа» объясняет данный иск тем, что «мы хотим помочь Центризбиркому стать по-настоящему независимым органом», а также «понять, были ошибки случайностью или нет».

Напомним, 11 апреля в Кыргызстане выбирали депутатов 448 кенешей, из которых 420 – айылные и 28 – городские, в том числе Бишкек и Ош. Кроме того, граждане голосовали по проекту Конституции. Независимые наблюдатели и журналисты заявляли о ряде нарушений во время голосования.

Источник: Азаттык