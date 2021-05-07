Административный суд Бишкека не удовлетворил иск «Клооп Медиа» против ЦИК

В заявлении сказано, что наблюдатели «Клооп Медиа», а их было почти три тысячи, увидели «потенциально опасные нарушения», которые случались как во время голосования, так и после закрытия избирательных участков.
Административный суд города Бишкека 6 мая отказал в удовлетворении иска общественного фонда «Клооп Медиа» к Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР.
Как сообщается на сайте издания, истцы намерены обжаловать данное решение. Здесь же СМИ пояснило, что подало в суд на ЦИК по итогам мониторинга голосования 11 апреля, когда в Кыргызстане проходил референдум по проекту новой Конституции, а в ряде населенных пунктов выбирали местные кенеши.
В заявлении сказано, что наблюдатели «Клооп Медиа», а их было почти три тысячи, увидели «потенциально опасные нарушения», которые случались как во время голосования, так и после закрытия избирательных участков. При этом ЦИК не дает пояснений по данным фактам. «Мы вынуждены обратиться в суд в надежде на то, что в ходе процесса мы эти объяснения все же получим», – отметили в общественном фонде.
Кроме того, «Клооп Медиа» объясняет данный иск тем, что «мы хотим помочь Центризбиркому стать по-настоящему независимым органом», а также «понять, были ошибки случайностью или нет».
Напомним, 11 апреля в Кыргызстане выбирали депутатов 448 кенешей, из которых 420 – айылные и 28 – городские, в том числе Бишкек и Ош. Кроме того, граждане голосовали по проекту Конституции. Независимые наблюдатели и журналисты заявляли о ряде нарушений во время голосования.
Источник: Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!