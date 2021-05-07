Руководители правовых служб МИД стран — участниц СНГ провели видеоконференцию

Участники заседания согласовали проект методических рекомендаций

Накануне в формате видео-конференц-связи состоялось 30-е заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел стран — участниц Содружества Независимых Государств.

Участники заседания обсудили и согласовали проект методических рекомендаций по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ.

Кроме того, члены Консультативного комитета обсудили результаты деятельности рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства — участники СНГ, и обменялись мнениями по практике государств — участников СНГ, касающейся заключения международных договоров.

В ходе заседания кыргызская сторона проинформировала о том, что президент Садыр Жапаров 5 мая подписал Конституцию, принятую на референдуме (всенародном голосовании) 11 апреля 2021 года, и о соответствующих в связи с этим изменениях.

Источник: vesti.kg