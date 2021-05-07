Из-за неправильной планировки центра Бишкека государству причинен ушерб на сумму более 20 млн. сомов

Прокуратура выявила грубые нарушения со стороны должностных лиц муниципалитета
Прокуратура Бишкека выявила факт грубого нарушения закона со стороны должностных лиц Государственного института градостроительства и архитектуры, Управления капитального строительства столичной мэрии, а также муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура».
Так, вопреки интересам государства, в нарушение требований нормативно-правовых актов должностные лица вышеуказанных госорганизаций разработали и передали на утверждение в Бишкекский горкенеш проект детальной планировки центральной части столицы без исполнения соответствующих предъявляемых требований. Это привело к необоснованным проектным решениям по определению функционального строительного зонирования, повлёкшим нарушения прав физических и юридических лиц, собственников и пользователей земельных участков, определенных под зеленые насаждения и другие объекты.
Кроме того, в результате неправильной подготовки топографической геоподосновы Государственным научно-исследовательским проектным институтом градостроительства и сейсмостойкого строительства, Государственной картографо-геодезической службой и МП «Бишкекглавархитектура» допущены расхождения углов существующих координированных зданий.
При этом, несмотря на вышеуказанные нарушения, должностные лица управления капитального строительства мэрии города приняли несоответствующие требованиям выполненные работы по акту на сумму 22 111 563 сома, в результате чего государству нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.
Собранные материалы зарегистрированы в АИС ЕРПП по статье 320 ч.2. (злоупотребление должностным положением) УК КР. Начато досудебное производство.
Пресс-служба Генпрокуратуры
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