В Оше приостановлена подача питьевой воды

В городе Ош приостановлена подача питьевой воды.

Об этом сообщили в мэрии города Ош.

Согласно информации, после обильных проливных дождей вода в реке Ак-Буура стала мутной, в связи с чем подача питьевой воды была временно приостановлена. Питьевая вода будет включена ​​только после того, как вода в реке Ак-Буура станет прозрачной. МП «Ошгорводоканал» просит отнестись с пониманием к причиненным неудобствам.