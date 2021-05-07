Задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов

Ранее этим же днем Молдокматова вызвали на допрос по беспорядкам после парламентских выборов 2020 года.
Об этом 24.kg сообщил его адвокат Кантемир Турдалиев.
По информации, политика подозревают в захвате зданий и сооружений во время октябрьских событий. Ранее этим же днем Молдокматова вызвали на допрос по беспорядкам после парламентских выборов 2020 года.
В Кыргызстане 4 октября 2020 года прошли очередные парламентские выборы. 5 октября сторонники политических партий, не согласных с результатами выборов, вышли на митинг, который перерос в беспорядки. Возникший политический кризис привел к отставке Сооронбая Жээнбекова с поста президента, на который он был избран по итогам выборов в 2017 году.
Источник: Элгезит
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