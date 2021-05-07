Казахстан отправит Кыргызстану 10 тыс тонн муки в качестве гумпомощи

Казахстан отправит 10 тысяч тонн муки в Кыргызстан в качестве гумпомощи.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали на своей странице в Facebook.
По его словам, такое распоряжение подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
«Руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнёрства с Кыргызской Республикой, президент Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. В соседнюю страну будет направлено 10 тысяч тонн муки», — написал пресс-секретарь главы государства.
Отмечается, что Правительство страны уже приступило к выполнению поручения президента.
Напомним, в прошлом году во время пандемии президент Казахстана принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок муки в объеме по 5 тыс. тонн каждой стране на общую сумму свыше 3 млн. долларов.
Источник: Элгезит
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