Депутаты ЖК перечислят часть своих зарплат пострадавшим в приграничном конфликте

Решение было принято вчера на пленарном заседании
Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 6 мая приняли решение об оказании финансовой помощи в размере 25 тыс. сомов всем пострадавшим в ходе вооруженного приграничного конфликта, произошедшего 28-30 апреля в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Известно, что народные избранники перечислят средства из своих зарплат.
Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
Источник: vesti.kg
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