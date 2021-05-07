Депутаты ЖК перечислят часть своих зарплат пострадавшим в приграничном конфликте

Решение было принято вчера на пленарном заседании

Депутаты Жогорку Кенеша на заседании 6 мая приняли решение об оказании финансовой помощи в размере 25 тыс. сомов всем пострадавшим в ходе вооруженного приграничного конфликта, произошедшего 28-30 апреля в Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Известно, что народные избранники перечислят средства из своих зарплат.

Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Источник: vesti.kg