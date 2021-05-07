(Фото) На Иссык-Куле милиционеры проходят вакцинацию от COVID-19

После медобследования получил первый компонент вакцины.
Начата вакцинация личного состава УВД Иссык-Кульской области против коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба региональной милиции.
По ее данным, к первому этапу вакцинации были допущены сотрудники, не имеющие противопоказаний.
В первую очередь вакцинируются наружные службы милиции, которые непосредственно контактируют с населением и подвержены риску заражения. Среди них участковые уполномоченные милиции, патрульные милиционеры, инспектора ИДН и другие службы.
Перед вакцинацией медицинские работники Иссык-Кульского областного центра семейной медицины проводят обязательный осмотр с измерением температуры тела и артериального давления. Сотрудники, имеющие противопоказания, не допускаются к прививке. По словам врачей, вакцинированные лица будут находиться под медицинским наблюдением, они не представляют угрозу для окружающих и могут продолжать свою службу.
«После медобследования получил первый компонент вакцины. Самочувствие нормальное, нахожусь на рабочем месте. Уверен, что вакцинация поможет в борьбе с инфекцией. Ведь с начала пандемии сотрудники милиции с медработниками находились в первых рядах в борьбе с коронавирусом. Несли службу в усиленном варианте. Деятельность милиции не прекращалась ни на минуту. Поэтому вакцинация для милиционеров - это исключение риска заражения, безопасность членов их семей», - сказал один из первых получивший вакцинацию начальник СОБ УВД Иссык-Кульской области Мирбек Таабалдиев.
Вакцинация сотрудников будет проводиться поэтапно.
Источник: Кабар
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