(Фото) Завершилась рабочая поездка президента Садыра Жапарова в Баткенскую область

Вчера, 6 мая, президент Кыргызстана Садыр Жапаров совершил рабочую поездку в Баткенскую область.

Глава государства встретился с жителями сел Максат, Кулунду и Орто-Боз, пострадавшими в ходе недавнего вооруженного конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Он рассказал баткенцам о мерах, принимаемых со стороны государства по оказанию помощи потерявшим близких, пострадавшим, восстановлению жилищ и коммерческих объектов.

Также Президент заложил капсулу под строительство военного городка в Лейлекском районе, посетил военный полигон «Бужум» и водозабор «Головной».

Источник: Кабар